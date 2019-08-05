Жара прописалась в Таджикистане еще на неделю. Погоду не обсуждает разве что ленивый. А вот наше обсуждение вылилось в эксперимент: корреспондент Asia-Plus Саодат Рахими на прошлой неделе проверила, можно ли в этом пекле пожарить яичницу.

Яйца, правда, не пожарились, но зато видео со смелой девушкой в Facebook посмотрели 440 тысяч человек.

Это рекорд на странице Asia-Plus в этой соцсети.

История наших яиц

В прошлый понедельник мы прошлись до площади смеха и слез – душанбинского Цирка, чтобы пожарить яичницу на солнце. Этот трюк проделывали в разных частях мира, в том числе, и в соседнем Узбекистане. Так вот, при такой же температуре, что у нас – плюс 42 градуса в тени, у них яичница якобы пожарилась.

А вот у нас вот не получилось: минимум на сковороде яичницу при такой температуре не пожарить. Да и жарятся яйца при температуре выше +65.

На нашей странице в Facebook эксперимент посмотрели почти полмиллиона человек.

Они предложили попробовать провести эксперимент в Шаартузе, где температура поднимается до плюс 50 градусов по Цельсию, попробовать пожарить яичницу на капоте машины или на асфальте.

Некоторые комментаторы опробовали последний вариант – ничего у них не получилось тоже.

Новое направление Asia-Plus

Видеопродакшн стал одним из главных направлений работы медиа-группы Asia-Plus. За последние три месяца количество подписчиков нашего канала в Youtube увеличилось на треть. Видео стало самым просматриваемым контентом на наших страницах в Instagram и Facebook.

Вот еще несколько самых рейтинговых видео с нашей страницы в Facebook:

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Опрос душанбинцев, что они знают о свободе слова в Таджикистане – 162 тысячи просмотров.

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