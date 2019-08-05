Компания Facebook добавит название к Instagram и WhatsApp, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.
«Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко»,— сказал представитель Facebook.
По словам Томсон, названия изменятся как в сами приложениях, так и в Google Play и Apple. На экране мобильных устройств названия будут отображаться прежние, передает "Ъ".
Facebook приобрел Instagram в 2012 году, а WhatsApp в 2014 году.
Если вам интересно узнать, какие мессенджеры популярны в каждой стране Центральной Азии, вам сюда.
А здесь вы можете узнать о самых популярных соцсетях в центральноазиатском регионе.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Узбекистане арестованы чиновники, виновные в блокировке Facebook
В столице пройдёт летний фестиваль «Душанбе» с участием звезды мировой величины
Младшая дочь президента Мирзиёева получила новую должность в министерстве дошкольного образования
Хуш омадед! Cоветы туристам, путешествующим по Таджикистану
У турецких контрабандистов изъяли 1000-летний Коран в антилопьей коже
Как яйца Asia-Plus рекорд побили
Уроженец Таджикистана бросил в полицейского баклажку в Москве. Его арестовали на 2 месяца
Германия выделит Таджикистану миллионы евро для возведения ГЭС в ГБАО
Эмомали Рахмон выразил соболезнования Дональду Трампу по поводу двух массовых расстрелов в США
В ГБАО ждут прибытия военного контингента из Китая
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста