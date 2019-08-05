Компания Facebook добавит название к Instagram и WhatsApp, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.

19:07 23 июля

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«Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, принадлежащих Facebook, была обозначена более четко»,— сказал представитель Facebook.

По словам Томсон, названия изменятся как в сами приложениях, так и в Google Play и Apple. На экране мобильных устройств названия будут отображаться прежние, передает "Ъ".

Facebook приобрел Instagram в 2012 году, а WhatsApp в 2014 году.

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