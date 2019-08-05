Таджикский фольклорный ансамбль «Памир» под руководством Сохибы Давлатшоевой выступит на Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» (Sharq Taronalari, Oriental Melodies) 26-30 августа в городе Самарканде.

«Шарк тароналари» пройдет в Самарканде в двенадцатый раз, сообщили "АП" в Минкультуры Таджикистана.

Фестиваль характеризуется своим уникальным духом и обликом. Он нацелен на развитие музыкального искусства Востока, популяризацию фольклора, обмен традициями музыки и искусства между народами Узбекистана и других стран, а также научный обмен в указанной области, сообщает внешнеполитическое ведомства Узбекистана.

Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО один раз в два года в Самарканде в третьей декаде августа. В этом году Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» стал одним из членов Международной фольклорной организации (IOV).

За всю историю фестиваля в нем приняли участие представители 110 стран, посетили высокие гости из таких международных организаций, как ЮНЕСКО, Шанхайская организация сотрудничества, Международная фольклорная организация и Азиатский банк развития.

Ожидается, что нынешний фестиваль посетит более 400 иностранных гостей из 80 стран. В его рамках будет организована научно-практическая конференция на тему “Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока”, а также концерты и международные конкурсы мастеров традиционной музыки Узбекистана.

В конференции примут участие видные музыкальные критики, ученые, популярные артисты, специалисты и почетные гости. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут специальные «круглые столы», презентации и семинары.

Традиционными гостями форума станут представители ЮНЕСКО и АЙСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры), а участниками - профессиональные исполнители и коллективы из Армении, Афганистана, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Эфиопии и других стран.

Для оценки мастерства конкурсантов будет сформирована международная панель из известных специалистов национального музыкального искусства. Основными критериями их оценки остаются высокий уровень мастерства и сценическая культура.

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