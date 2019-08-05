Ярмаркаҳои фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар пойтахти кишвар аллакай аз пагоҳ, 6 август ба кор шурӯъ мекунанд. Дар ин хусус раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ қарор ба имзо расонид.
Мувофиқи қарори раиси пойтахт, ярмаркаҳои фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар ҳамаи чор ноҳияи шаҳр ташкил карда мешаванд.
Дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ярмарка дар қаламрави бозори “Меҳргон”, дар ноҳияи Шоҳмансур - дар қаламрави бозори “Ховарон” ва дар ноҳияи Сино - назди маркази савдои “Сафо” ба кор оғоз мекунанд.
Дар ноҳияи Фирдавсӣ ярмаркаҳо назди бозорҳои “Корвон”, “Ганҷина” ва “Панҷшер” амал хоҳанд кард.
Ярмаркаҳои фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар шаҳри Душанбе то 31 август кор мекунанд.
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