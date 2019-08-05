Ярмарки по продаже школьной формы и учебных принадлежностей открываются в таджикской столице уже завтра, 6 августа. Такое решение подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Согласно решению мэра, школьные ярмарки будут организованы во всех четрыех столичных районах, сообщили «АП» в пресс-службе мэрии города.

Так, в районе Исмоили Сомони ярмарки будут организована на территории рынка «Мехргон», в районе Шохмсансур - на территории рынка «Ховарон», в районе Сино - при торговом центре «Сафо».

В районе Фирдавси ярмарки будут организованы при рынках «Корвон», «Ганджина» и «Панджшер».

Работать ярмарки будут вплоть до начала учебного года - до 31 августа.

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