Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» и победителем Лиги Европы «Челси» станет француженка Стефани Фраппар.

Матч пройдет 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена».

Помощниками судьи будут француженка Мануэла Николози и ирландка Мишель ОʼНил. Резервным арбитром будет турок Джюнейт Чакыр; работать с видеопомощником VAR также будут судьи-мужчины, сообщают СМИ.

35-летняя Стефани Фраппар в апреле стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции по футболу. В июле она была главным арбитром финала женского чемпионата мира.

В УЕФА отметили, что женщина впервые станет главным арбитром на столь значимом мужском матче под эгидой организации.