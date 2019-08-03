С 5 августа текущего года в Узбекистане вводится новый механизм сноса строений и изъятия земельных участков предпринимателей, согласно которому окончательное решение о сносе будет принимать премьер-министр республики. Об этом было объявлено в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

Новый порядок предполагает три этапа рассмотрения сноса зданий или изъятия земли. На первом этапе местные хокимияты (администрации городов и районов) вносят в Кабинет министров материалы об объектах, предназначенных к демонтажу.

На втором в правительстве готовят заключение: первый заместитель премьера – по требованиям градостроительства, заместитель премьера – по финансовым расчетам.

И только на заключительном этапе документы попадают на стол главы Кабмина, который и выносит решение.

В ходе совещания было подчеркнуто, что одной из важнейших проблем в развитии малого бизнеса является бюрократия, особенно при выделении земли и подключении к инфраструктуре. Чтобы получить участок, предпринимателю нужно собрать заключения восьми ведомств.

При этом зачастую сроки рассмотрения документов затягиваются, иногда на месяцы. В этой связи Мирзиёев отметил необходимость оптимизации процедуры, создания единой базы данных и сокращения выдающих разрешительные бумаги организаций.

Кроме того, ответственным министерствам и ведомствам поручено организовать на территории неиспользуемых объектов крупных предприятий малые промышленные зоны (МПЗ). При этом 65% расходов на подключение МПЗ к сетям водо-, газо- и электроснабжения будут покрываться за счет республиканского бюджета.

В Узбекистане остро стоит проблема сноса жилых и нежилых строений. Зачастую местные власти начинают демонтаж зданий без предупреждения и предоставления компенчаии, что выливается в противостояния между собственниками и чиновниками.

Вопиющий инцидент произошел в прошлом месяце в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, когда протестующий против сноса своего магазина предприниматель облил бензином и поджег севшего за руль бульдозера заместителя хокима.