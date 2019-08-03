Управление МВД по Душанбе провело операцию против водителей, которые ездят по улицам столицы Таджикистана, и "коксуют", пытаясь продемонстрировать свое превосходство.
УМВД по городу Душанбе сообщило о проведении операции отношении водителей, который ездят по улицам столицы Таджикистана методом "кокс".
В ходе операции были задержаны водители нескольких автомобилей с номерами, которые выдаются за значительную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД.
"Водители, в основном молодые люди, чтобы показать превосходство своих машин, «коксуют» колесами автомобилей (крутят колеса на холостом ходу, после чего резко срываются с места) так громко, что пугают прохожих, особенно детей, стариков и больных", - отмечается в сообщении.
УМВД Душанбе опубликовало и фотографии задержанных водителей.
7 озёр, 40 девушек, 44 родника. "Цифровые" достопримечательности Таджикистана
В Узбекистане узаконят права блогеров
Квас, смузи, чалап или газвода. Чем утоляют жажду на улицах городов Центральной Азии?
Как таджику стать инвестором в США и зарабатывать $200 тысяч в год?
Николай Софьин - создатель фотолетописи Таджикистана
Как в Душанбе ловили стритрейсеров: видео не оставит равнодушным никого
Сколько в Таджикистане Армений? Сравниваем страны Центральной Азии по территории с другими державами
Кантоны Швейцарии отказались от денег Гульнары Каримовой
Директор НЦТ: Никто и ничто не может повлиять на результаты экзаменов
Играют мужчины, судят женщины. На матче «Ливерпуль» — «Челси» будет работать женская бригада арбитров
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста