Вот уже пять лет, как жительница Уфы, столицы Башкортостана, Евгения Вдовина грезит Таджикистаном: побывав в Душанбе впервые в 2014 году, она несколько раз предпринимала попытки найти здесь работу, чтобы остаться жить.

Не с первой попытки, но у нее все получилось: последние четыре года она работает в компании «Алиф Сармоя» и совсем не отрицает, что может остаться здесь навсегда.

Евгения впервые побывала в столице Таджикистана в ноябре 2014 года, когда приехала на свадьбу своей подруги из Уфы.

- Подруга – таджичка, поэтому по традиции должна была сыграть свадьбу на Родине. Я с удовольствием приняла приглашение, потому что была наслышана о жарком климате Таджикистана, а в Уфе всегда холодно. Правда, попала я не в самый лучший период – в Душанбе было дождливо, мрачно, и все же что-то меня «зацепило» здесь, что-то неуловимое. В общем, в Уфу я улетела с твердым намерением вернуться обратно, чтобы распробовать-таки вкус Таджикистана.

Вернулась обратно россиянка спустя полгода, и за пару дней пребывания в теплоте решила, что хочет остаться здесь жить. Даже стала искать работу.

- Наверное, из-за того, что местные жители привыкли к теплому климату, в котором они живут, меня часто не понимают, что я здесь нашла. Ну а мне, выросшей в постоянном холоде, теплое солнце с утра - уже отличный повод для радости. Правда, спустя четыре месяца безуспешных попыток найти работу, я вынуждена была вернуться обратно в Россию.

фото из личного архива

И только с третьей попытки, в феврале 2016 года, Женя все-таки трудоустроилась в Таджикистане.

Причем, не где-то там, а в МДО «Алиф Сармоя», которая работает по принципу исламского банкинга.

- Когда моя подруга сообщила о том, что в эту организацию требуется офис-менеджер в отдел кадров, я сильно сомневалась, что меня, русскую девушку, да еще и не местную, могут взять на работу в «Алиф». Оказалось, что именно здесь я нашла работу своей мечты и новую семью.

Девушка рассказывает, что в России к сотрудникам, коллегам совсем другое отношение.

Там каждый сам за себя, мало кто придет на помощь, если у тебя что-то не ладится. А здесь чужой проблемы не бывает – всегда найдутся люди, которые помогут.

Евгения Вдовина

«Здесь часто произносят фразу: «Приходи домой», но оказывается, это совсем не значит, что тебя приглашают на самом деле»

С момента переезда в Таджикистан, Жене пришлось пересмотреть многие вопросы. Например, свой гардероб.

- Платья, которые в России я носила, как платья, здесь превратились в туники, которые я ношу с лосинами. Но меня это совсем не смущает. Мне кажется, нужно уважать традиции той страны, в которой ты живешь.

Женя внимательно следила и за другими обычаями и традициями, чтобы ненароком не попасть впросак.

- До своего переезда я почти ничего не знала о таджикских нравах, обычаях и традициях. Но я внимательно следила за своим окружением, спрашивала, как себя вести в той или иной ситуации. Теперь, например, я знаю, что если кто-то заходит в помещение, нужно вставать с места, здороваться и прижимать руку к сердцу. И я делаю то же самое. Или что, например, ко всем, от мала до велика, нужно обращаться на «Вы». А еще здесь часто произносят фразу: «Приходи домой», но оказывается, это совсем не значит, что тебя приглашают на самом деле.

За четыре года новая жительница Душанбе уже почти выучила таджикский. Правда говорить стесняется, над ее акцентом сильно смеются, ну а речь она уже более менее сносно понимает. Оказывается, башкирский и таджикский язык в чем-то похожи. Как минимум, алфавитом, точно.

На вопрос, рассматривает ли она вариант остаться в Таджикистане навсегда, Женя отвечает утвердительно.

Ну а пока Евгению искренне не понимают родители, друзья и знакомые.

- Многие в моем окружении недоумевают, часто говорят: «Ну что ты там потеряла? Все рвутся в Россию, а ты наоборот». В Уфе действительно много таджиков, которые нашли там свое место и не готовы возвращаться. Ну а мне здесь хорошо. Я восторге от здешней природы, отзывчивости людей, вкусной национальной кухни и натуральных продуктов.

В свободное от работы время Евгения любит отправляться на природу. Она шутит, что бывала даже тех местах, где не все местные бывали.

Самые яркие впечатления россиянка получила в Фанских горах и Искандеркуле, ну а Варзоб, Ромит и Нурекское водохранилище – дело привычное, как второй дом, выходные обычно проходят там. Ну, а отпуск, по обыкновению, на Кайраккумском море. Все как водится у местных жителей.

- Жара меня совсем не пугает. Многие таджички стараются днем не выходить на улицу, загореть боятся, а я не боюсь, хочу быть смуглой.

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