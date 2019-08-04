Вопрос утоления жажды летом в Центральной Азии стоит очень остро. На этот раз мы собрали напитки, которые можно купить прямо на улице. Будете там в гостях, обязательно попробуйте: местные их очень любят.

Казахстан

В Казахстане со стрит-дринками борются, особенно в крупных городах. В Астане, Алматы, к примеру, уже практически не встретишь любимые в советском Союзе напитки типа бочкового кваса, газводы и пр. В этих городах все чаще пьют новомодные смузи со льдом, или бутилированные прохладительные напитки. И все же, нет-нет, можно встретить вот такую уличную продажу кваса.

Караван

Кыргызстан

Начиная с весны и до начала осени на улицах крупных городов Кыргызстана можно встретить очереди желающих освежиться у бочек с напитком «чалап шоро», который изготавливается из маленьких сырных шариков из овечьего молока под названием курут, разведенных в холодной воде, и «максым шоро» - напиток из отборных сортов ячменя, пшеницы и кукурузы.

etrips.ru

Таджикистан

В Таджикистане, это, однозначно газвода из автоматов, которая готовится прямо на улице непосредственно перед продажей. Этот напиток остался нам в наследство от Советского Союза. Сейчас у нас можно встретить как автоматы старой модификации – точь-в-точь, как были раньше, так и новой модификации. И те, и другие автоматы выдают один продукт – газированную воду с сиропом.

Asia-Plus

В местах большого скопления людей: на рынках, возле крупных тяговых центров продают компоты домашнего приготовления. Чаще всего, это компоты с вишневым, абрикосовым и даже апельсиновым вкусом.

Asia-Plus

Узбекистан

В Узбекистане популярными у жителей являются бочковой квас и морс. И хотя Государственный санитарно-эпидемиологический контрольный центр Узбекистана неоднократно призывал не употреблять напитки из бочек, местные жители делают это с огромным удовольствием, а потому что это - очень вкусно и отлично утоляет жажду. Мы пробовали)

travelask.ru

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