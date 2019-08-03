Прогноз погоды по Центральной Азии на 3 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Гараметниязе (Туркменистан) +42.
Самая низкая температура: на севере Казахстана +16 в Кокшетау.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 12 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.
Согласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 3 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане:
ХИТ-парад от «Asia-Plus»: 5 самых крутых клипов недели по версии Бахи Назирбаева
В школах Согда ощущается нехватка военруков, физруков и психологов
Пять фактов, которые удивляют душанбинцев в Хороге
АФК пожизненно отстранила вратаря сборной Таджикистана от футбола
У Вахдата новый герб, Центры для детей и юристов. Итог визита президента
Фестиваль мороженого в Согде. Пломбир раздавали бесплатно
Глава Минфина Таджикистана хотел бы видеть в списке Forbes соотечественников-богачей
Рустам Эмомали поблагодарил оргкомитет юношеского чемпионата CAFA-2019
Минэкономразвития: Экономика Таджикистана в первом полугодии выросла на 7,5%
Мясо – 55 сомони. Минэкономразвития придумало, как снизить цену
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста