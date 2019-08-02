Фестиваль мороженого и прохладительных напитков собрал два десятка согдийских компаний. Пять из них представили мороженое. Эскимо, пломбир, рожок – их детям раздавали бесплатно.
«Такие мероприятия на радость детям, на радость всем. Пусть будут чаще проходить», - говорит житель Худжанда Файзулло Хакимов, который привел сюда внуков.
На фестивале выбрали лучших производителей мороженого и напитков. Они представят Согд на республиканском этапе фестиваля. Он пройдет в субботу в столичном парке «Куруши Кабир».
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