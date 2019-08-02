Государственный бюджет Таджикистана в первом полугодии этого года недополучил 80,3 млн. сомони из-за снижения доходов мобильных операторов, заявил первый заместитель главы Налогового комитета Аюбджон Солехзода 2 августа на пресс-конференции в Душанбе.
«Одна из причин невыполнения плана бюджета по налогам - это снижение доходов мобильных компаний», - подчеркнул он.
По его словам, объем налоговых поступлений от мобильных компаний в первом полугодии этого года снизился на 80,6 млн. сомони по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Это, в основном, касается мобильных компаний «Телеком технолоджи», ООО «Таком», ЗАО «ТТ Мобайл», «Таджиктелеком», сообщил Солехзода.
Он отметил, что, в свою очередь, доходы мобильных компаний снизились за счёт сокращения международных звонков.
По данным Налогового комитета, в первом полугодии нынешнего года план бюджета выполнен на 98,6%. Вместо 5 млрд. 546 млн. сомони в бюджет поступило 5 млрд. 466 млн. сомони.
На вопрос корреспондента «АП» о существовании предложений для увеличения доходности мобильных компаний, в частности, стоит ли повышать тарифы на мобильные услуги, Солехзода ответил:
«Я думаю, что этот вопрос не имеет отношения к Налоговому комитету. Повышение цен на мобильный интернет и мобильные услуги не касаются нас. У нас фискальное ведомство, и, в соответствии с полученными доходами, мобильные компании облагаются налогами».
Аюбзода подчеркнул, что вопросами повышения стоимости на мобильный интернет должны заниматься другие структуры.
Тем временем, в начале года Налоговый Комитет заявил о намерении взымать налоги за голосовые звонки в мессенджерах.
Тогда Налоговый комитет отправил письмо мобильным компаниям с просьбой рассмотреть вопрос о взимании оплаты при использовании голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Messenger и пр.
Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через этих мессенджеров и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Целью данного предложения тогда называли увеличение доходов в бюджет страны.
Также в апреле Налоговики поддержали повышение тарифов на интернет по распоряжению Антимонопольной службы. Они тогда тоже сообщили, что абоненты в основном стали пользоваться новыми видами услуг - телематическими: Вайбер, Инстаграм, Телеграмм, ИМО, Фейсбук, Твитер и другими, что привело к сокращению объема голосовой связи. В Налоговом комитете заявили, что считают этот документ своевременным и полностью поддержали его принятие. Однако позже, по решению президента страны, данное распоряжение было отменено.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Мясо – 55 сомони. Минэкономразвития придумало, как снизить цену
Налоговый комитет Таджикистана не отказался от идеи собирать налоги с Google
Афиша от Asia-Plus: Американская рок-группа, Джонибек Муродов, фестиваль мороженого и крутой "Форсаж"
Душанбе накроет пыльная буря
Международный Банк Таджикистана и Pepsi поддержат "Фестиваль еды и музыки"
Таджикистан вместо кредитов хочет гранты. Чтобы внешний долг больше не рос
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам ездить за границу без разрешения мужчин
Сколько граждан Таджикистана имеют биометрические паспорта?
МИД РТ: ситуацию на таджикско-кыргызской границе дестабилизируют коррупционеры
В ДТП в Хатлоне погибли пять человек: они утонули в Пяндже
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста