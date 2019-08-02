Новость о том, что сим-карты будут стоить по 250 сомони, собрала очереди у мобильных компаний по всей стране в августе 2018 года.

Государственный бюджет Таджикистана в первом полугодии этого года недополучил 80,3 млн. сомони из-за снижения доходов мобильных операторов, заявил первый заместитель главы Налогового комитета Аюбджон Солехзода 2 августа на пресс-конференции в Душанбе.

«Одна из причин невыполнения плана бюджета по налогам - это снижение доходов мобильных компаний», - подчеркнул он.

По его словам, объем налоговых поступлений от мобильных компаний в первом полугодии этого года снизился на 80,6 млн. сомони по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Это, в основном, касается мобильных компаний «Телеком технолоджи», ООО «Таком», ЗАО «ТТ Мобайл», «Таджиктелеком», сообщил Солехзода.

Он отметил, что, в свою очередь, доходы мобильных компаний снизились за счёт сокращения международных звонков.

По данным Налогового комитета, в первом полугодии нынешнего года план бюджета выполнен на 98,6%. Вместо 5 млрд. 546 млн. сомони в бюджет поступило 5 млрд. 466 млн. сомони.

На вопрос корреспондента «АП» о существовании предложений для увеличения доходности мобильных компаний, в частности, стоит ли повышать тарифы на мобильные услуги, Солехзода ответил:

«Я думаю, что этот вопрос не имеет отношения к Налоговому комитету. Повышение цен на мобильный интернет и мобильные услуги не касаются нас. У нас фискальное ведомство, и, в соответствии с полученными доходами, мобильные компании облагаются налогами».

Аюбзода подчеркнул, что вопросами повышения стоимости на мобильный интернет должны заниматься другие структуры.

Тем временем, в начале года Налоговый Комитет заявил о намерении взымать налоги за голосовые звонки в мессенджерах.

Тогда Налоговый комитет отправил письмо мобильным компаниям с просьбой рассмотреть вопрос о взимании оплаты при использовании голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Messenger и пр.

Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через этих мессенджеров и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Целью данного предложения тогда называли увеличение доходов в бюджет страны.

Также в апреле Налоговики поддержали повышение тарифов на интернет по распоряжению Антимонопольной службы. Они тогда тоже сообщили, что абоненты в основном стали пользоваться новыми видами услуг - телематическими: Вайбер, Инстаграм, Телеграмм, ИМО, Фейсбук, Твитер и другими, что привело к сокращению объема голосовой связи. В Налоговом комитете заявили, что считают этот документ своевременным и полностью поддержали его принятие. Однако позже, по решению президента страны, данное распоряжение было отменено.

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