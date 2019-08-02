В Саудовской Аравии женщинам в возрасте от 21 года разрешили получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола, в том числе мужей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на серию указов саудовских властей, сообщает Медуза.
Кроме того, власти Саудовской Аравии разрешили женщинам регистрировать рождение ребенка, брак и развод, а также быть опекунами малолетних детей. Также для женщин расширили возможности трудоустройства: один из указов закрепляет право на работу за всеми гражданами страны вне зависимости от пола.
В прошлом году саудовским женщинам разрешили водить автомобиль. Саудовская Аравия была последней страной в мире, где действовал такой запрет.
Правительство Саудовской Аравии ранее разработало приложение, с помощью которого мужчины могли запретить или ограничить женщинам выезд из страны.
Саудовские женщины все еще обязаны получать разрешение на многие другие действия, например, брак, развод, открытие счета в банке и, в некоторых случаях, доступ к медицинским услугам. Разрешение вправе давать муж или кровные родственники мужского пола, в том числе сын.
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