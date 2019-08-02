Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с населением приграничья, 26 июля 2019 года

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана заявил, что не верит в то, что для дестабилизации ситуации на таджикско-кыргызской границе задействованы третьи силы.

"Неспокойная ситуация на таджикско-кыргызской границе служит на руку коррупционерам, контрабандистам, которые проживают в приграничье Таджикистана и Кыргызстана", - заявил Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе.

По словам главы таджикского МИД, "им легче ловить рыбу в мутной воде".

"Когда на границе неспокойно, такие силы спокойно занимаются своей преступной деятельностью", - убежден Мухриддин.

Он напомнил, что вопросы демаркации и делимитации границы двух государств на сегодняшний день остаются нерешенными вот уже 17 лет.

Министр иностранных дел РТ подчеркнул, что пограничные вопросы обсуждаются на всех встречах правительственных делегаций двух государств.

Он выразил уверенность в том, что после встреч президентов двух государств, которые прошли в конце июля в Исфаре и в Чолпон-Ате, решение данной проблемы будет ускорено.

Все новости по последнему конфликту на таджикско-кыргызской границе и последующим после этого переговорам президентов двух стран вы можете прочитать в нашем сюжете.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.