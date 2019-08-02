Всем привет, на подходе выходные, поэтому мы подготовили для вас очередную подборку мероприятий, которые, несомненно, стоит посетить.

Уже сегодня вечером в парке им. Омара Хайяма (бывший парк "Пойтахт" на Лучобе) состоится концерт американской рок-группы из США – Burn the Ballroom.

Кстати, вчера участники группы побывали в гостях у утреннего "Камбэк Шоу" на радио Asia-Plus и наши ведущие пообщались с ними в прямом эфире. Рокеры поделились своими впечатлениями о Таджикистане, о фестивале «Крыша мира», сыграли свои песни и просто поделились хорошим настроением.

Поэтому, наши ведущие рекомендуют сходить на их концерт, который начнется в 19:00. Вход на него свободный. Правда, нужно будет заплатить за вход в сам парк.

А уже в эту субботу у поклонников творчества неподражаемого Джонибека Муродова будет шанс увидеть и услышать своего кумира вживую. Магазин обуви "FLO" продолжает радовать поклонников современной таджикской эстрады и дарит в эту субботу в 20:00 очередной концерт в "Душанбе-Мол".

Не пропустите! Вход то свободный.

В эту субботу вас также ждет вкусное событие лета! Фестиваль мороженого и прохладительных напитков! Он состоится в парке культуры и отдыха «Куруши Кабир»: это тот, что на Оперке.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и новых технологий и Исполнительный орган государственной власти города Душанбе.

Гостей сладкого праздника ждут десятки сортов мороженого местных производителей, а также кондитерские изделия, чай, кофе, прохладительные безалкогольные напитки, молочная продукция и другое. В общем, можно объестся. Ну, и развлечься: в программе фестиваля конкурсы для участников всех возрастов.

Тем, кто и по субботам не развлекается, а привык работать, мы советуем посетить 3-х уровневый курс по Международной Программе НССБ - «Начни и Совершенствуй Свой Бизнес».

Организаторы приглашают вас на очередной курс, который состоится 3 августа в Puzzle Coworking. Хотите начать и усовершенствовать свой бизнес? Тогда вам сюда!

Ну и какие выходные без хорошего кино на большом экране?

Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

Два брутальных парня, которые могут практически все! Джейсон Стэтхем и Дуэйн «Скала» Джонсон в приключенческом боевике Дэвида Литча – «Форсаж – Хоббс и Шоу».

Показ фильма вчера стартовал на больших экранах во всем мире. Смотрите в кинотеатрах и нашего города!

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