Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за эту неделю.

Итак, совместный клип BTS и Холзи «Boy With Luv» за сутки набрал 74,6 млн просмотров, завоевав тем самым титул самого популярного клипа-дебютанта в истории YouTube.

Песня «прочь» записанная AMCHI совместно с TERNOVOY уже давно в горячей ротации многих радиостанций мира, однако клип вышел совсем недавно.

Один из популярнейших украинских исполнителей MONATIK, не перестает удивлять поклонников своего творчества. Именно поэтому его клип на песню Love It Ритм входит в топ-40 танцевальных музыкальных видео по версии европейских музыкальных каналов.

А как вам 177 миллионов просмотров на YouTube за 2 месяца? Именно столько у Tony Kakkar и Neha Sharma на песню Dheeme Dheeme.

Совсем недавно популярная таджикская группа Авесто, выпустила клип на песню "Таралилай". По словам солистки Тахмины Рамазановой, один из участников группы сначала недооценивал идею песни, однако, после ее записи не только он, но и остальные участники группы безмерно гордятся этим произведением.

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