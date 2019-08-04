Сталинабад, 9 марта 1953 года, площадь 800 – летия Москвы. Траурный митинг горожан в день объявления о смерти Сталина.

Советский и таджикский фотограф Николай Васильевич Софьин - один из известных фотомастеров республики, фотопублицист, мастер репортажа. Его вклад в развитие искусства советской, таджикской фотографии переоценить просто невозможно.

В фотоискусство он пришел в середине 30-х годов. Уже на первых снимках, сделанных «Фотокором» в 1935 году, и напечатанных в московском журнале «На суше и на море», угадывался почерк будущего мастера.

С 1938 года творческая биография Софьина неразрывно связана с Таджикистаном. Работая в республиканской газете «Коммунист Таджикистана», он сделал около 60 фотоочерков с крупных народных и индустриальных строек: сооружение Большого Ферганского канала и Памирского тракта, Механического завода в Душанбе, фотографируя знаменательные для всей республики события.

Николай Васильевич Софьин

Не случайно наряду со строителями Большого Ферганского канала и ему была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. Его работы тех лет насыщенны духом энтузиазма 30-х годов.

Во время Великой Отечественной войны Софьин сменил фотоаппарат на миномет. Почти два года он участвовал в обороне Ленинграда. За свои ратные подвиги Софьин был удостоен ордена Красной звезды, ордена Отечественной войны 2-й степени и награжден медалями.

В сентябре 1943 года на Волховском фронте он был тяжело ранен разрывной пулей. Госпиталь. Операция. Ампутация правой руки. Что может быть страшнее для фоторепортера. Не раз Николай Васильевич переживал отчаяние.

Так было в госпитале, и потом в Сталинабаде, когда он впервые взял фотоаппарат в левую руку. Победили сила воли и мужество.

После войны он продолжал работать фотокорреспондентом, снимал, как строились города Таджикистана, заводы и фабрики, гидроэлектростанции, обычную жизнь людей, известных государственных деятелей, спортсменов, ученных, военных.

Снова, как и до войны, на страницах республиканских газет и журналов появляются выразительные снимки с подписью «Фото Н. Софьина».

Фотоработы Николая Васильевича Софьина регулярно печатались в союзных изданиях газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», журналах «Огонек», «Советский Союз», экспонировались на всесоюзных и международных выставках, где ему присуждались заслуженные награды. За свой нелегкий труд он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.

Николай Васильевич Софьин оставил после себя потрясающую фотолетопись истории Советского Таджикистана, некоторые страницы которой мы публикуем сегодня, как дань памяти известному фотографу.

И еще: главное достоинство фотографий Софьина - его снимки выглядят в соответствии с тем, как видит человеческий глаз, потому что это и есть «честная фотография», к которой он стремился.

Фото Н.Софьина 1 /16 Строители Большого Памирского тракта

(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора).

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