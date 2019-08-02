В узбекском сегменте Facebook набирает популярность флешмоб с хештегом #потенциальноопасна. В Facebook и Instagram уже опубликовано несколько сотен постов с хештегом флешмоба, сообщает CA-NEWS.

Флешмоб инициировали женщины и девушки, раскритиковавшие список из 23 категорий женщин, которые по версии Комитета женщин склонны к совершению преступлений.

Широкий резонанс в соцсетях вызвала новость о 23 категориях женщин, которые по мнению Комитета женщин входят в так называемую группу риска для совершения различных преступлений. В нее попали безработные женщины, близкие к разводу семьи, а также женщины, которые временно проживают в Ташкенте и многие другие категории, которые определялись представителями махаллей и инспекторами профилактики в сходах граждан.

Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии с пометкой #потенциальноопасна и указывать причины, по которым также могут быть опасны и склонны к совершению преступлений. При этом в шуточной форме приводя наиболее абсурдные примеры: от возвращения из Европы и наличия татуировок до незначительных физических недостатков.



Полный список категорий, которые, по мнению Комитета женщин, составляют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:



1. Ранее осужденные

2. Виновные в совершении преступления

3. Находящиеся на испытательном сроке

4. Наркозависимые

5. Алкозависимые

6. Страдающие психическими расстройствами

7. Склонные к совершению преступлений

8. Долгое время отсутствующие

9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время

10. Нуждающиеся в духовной поддержке

11. Негативно влияющие на воспитание детей

12. Совершившие преступления аморального характера

13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье

14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел

15. Имеющие склонность к суициду

16. Семьи, близкие к разводу

17. Безработные женщины

- те, у кого есть специальность

- те, у кого нет специальности

18. Малообеспеченные

19. Временно проживающие в Ташкенте

20. Женщины, живущие без регистрации

21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством

22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)

23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.



После широкого резонанса в соцсетях, хокимият Ташкента удалил на официальном сайте информацию о 23 категориях женщин, отмечает издание.

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