Эмомали Рахмон в Вахдате на праздновании 20-й годовщины подписания Соглашения о мире и национальном согласии в стране, 2017 год

Президент Таджикистана сегодня утром выехал в Вахдат, где уже успел открыть постамент с государственным гербом.

Эмомали Рахмон сегодня утром отбыл в город Вахдат с рабочей поездкой: здесь он примет участие в сдаче новых объектов и ознакомится с социально-экономическим положением региона, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Президент уже открыл площадь государственного герба, посетил выставку достижений и ремесел жителей Вахдата и открыл развлекательный центр для детей.

«Высота герба, установленного на четырехметровом постаменте, составляет 24 метра, он выполнен полностью в национальном стиле. Площадь вокруг герба украшают цветы, декоративные и сезонные деревья. Площадь, особенно по вечерам, очень красива, так как оснащена современной системой освещения», - сообщает пресс-служба главы государства.

На этой же площади Эмомали Рахмон посетил выставку достижений жителей Вахдата.

Рабочий визит президента в Вахдат продолжается.

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