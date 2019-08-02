В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб во время восхождения на Бодхона в районе Гиссаро-Алая в результате обвала участка рельефа, отмечает dvinanews.ru.

В этом восхождении он участвовал вместе с архангелогородцами Дмитрием Чернышевым и Дмитрием Шпилевым и северодвинцем Михаилом Носенко. Тело погибшего товарища альпинисты доставили в Душанбе. Сейчас решается вопрос с переправкой тела альпиниста в Северодвинск.

Василий Дроздов родился в Северодвинске. В городе корабелов любовь к горам и альпинизму юному Василию привил мастер спорта России по альпинизму Михаил Васильевич Ишутин, трагически погибший при восхождении на пик Победы в 2015 году.

Позже Василий Дроздов переехал в Архангельск, а затем – в Тюмень, но при этом оставался членом Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, и все свои лучшие восхождения он совершил вместе с альпинистами Поморья.

Почетного звания «Снежный барс» Василий Дроздов был удостоен за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза – пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Коммунизма и пик Корженевской.

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