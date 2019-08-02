Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди  продлится до 4 августа,  в нем выступят 231 атлет  из 41 государства мира.

Таджикистан на чемпионате мира будут представлять Фируз Мирзораджабов (55 кг.), Шероз Очилов (65 кг) и Джафарджон Зафарзода (71 кг) сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.  

Напомним, на  чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов, который прошёл в начале июля в Нур-Султане, Фируз Мирзораджабов  в весовой категории до 55 кг  стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Тогда   Шероз Очилов  (до 71 кг) занял третье место. 

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