В последнем матче чемпионата CAFA-2019, который состоялся 1 августа вечером на Центральном стадионе Душанбе, юные футболисты Таджикистана (U-16) обыграли своих сверстников из Афганистана со счетом 1:0 и завоевали золотую медаль.
По итогам чемпионата команда Узбекистана с 10 очками заняла второе место, бронзовые медали достались Ирану, в активе которого 7 очков.
В предыдущих трех матчах на турнире CAFA юноши Таджикистана обыграли сборные Ирана (3:0), Кыргызстана (2:0) и Туркменистана (3:0), а также сыграли вничью с Узбекистаном (1:1).
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