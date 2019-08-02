В последнем матче чемпионата CAFA-2019, который состоялся 1 августа вечером на Центральном стадионе Душанбе, юные футболисты Таджикистана (U-16) обыграли своих сверстников из Афганистана со счетом 1:0 и завоевали золотую медаль.

По итогам чемпионата команда Узбекистана с 10 очками заняла второе место, бронзовые медали достались Ирану, в активе которого 7 очков.

В предыдущих трех матчах на турнире CAFA юноши Таджикистана обыграли сборные Ирана (3:0), Кыргызстана (2:0) и Туркменистана (3:0), а также сыграли вничью с Узбекистаном (1:1).

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