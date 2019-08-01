Медиа-группа «Азия-Плюс» запустила канал для таджикоязычных пользователей. Подписаться на него можно по ссылке https://t.me/asiaplustj, предварительно установив мессенджер Telegram на своем смартфоне.
Русскоязычный канал «Азия-Плюс», на который подписаны почти 8 тысяч человек, сегодня самый популярный в Таджикистане. На него можно подписаться по ссылке https://t.me/asiaplus.
«Первый канал в Telegram мы запустили полтора года назад, для удобства наших пользователей, у которых нет времени на просмотры новостных сайтов. Через полгода он стал самым удобным способом обхода блокировки нашего портала. Чтобы читать новости на нашем канале достаточно самой минимальной скорости интернета. Сегодня мы запустили канал на таджикском языке, и за несколько часов на него подписались уже около ста человек», - говорит Зебо Таджибаева, исполнительный директор «Азия-Плюс».
Она отметила, что Медиа-группа всегда старается развивать свои каналы и паблик-чаты в мессенджера и страницы социальных сетях.
«Самое главное, чтобы наша аудитория своевременно получала свежие новости, поэтому мы развиваем все современные пути доступа к нашим публикациям, помимо сайта», - сообщила Зебо Таджибаева.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Худжандском онкологическом центре стали применять зоотерапию
Большой Ферганский канал: как 20 национальностей построили канал в Таджикистане
По туркменскому ТВ показали, как члены правительства проводят свой отпуск
Блогеров, снявших на видео проституток, отпустили. Дело ведет прокуратура
Глава Рушана неофициально выступил в чемпионате шахматистов
Мирзиёев подарил Лукашенко его маленькую копию с хоккейной клюшкой в руках
Почему подорожает "свет"? Все, что вы должны знать
Несовершеннолетние и матери-одиночки: Кто в Узбекистане склонен к преступлению?
"Таджикские женщины послушные, они поехали туда по настоянию мужей". В тюрьмах Сирии и Ирака остаются 48 таджикских женщин
Узбекистан в разы снизил пошлину для машин из Таджикистана
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста