Больные онкологией очень уязвимы и ранимы, даже атмосфера в больнице может сыграть немаловажную роль в психологическом состоянии пациента. Руководство Онкологического центра города Худжанда добилось выделения средств со стороны областных властей на благоустройство и обновление больницы, в том числе на открытие живого уголка.

В Худжандском онкологическом центре, который является единственным на сегодняшний день в Согдийской области Таджикистана, грядут большие изменения. Возглавляет центр Фуркат Мансуров, кандидат медицинских наук, практикующий хирург-онколог.

- Наша клиника не просто профильная больница или отделение городской больницы, это - Онкологический центр, - рассказывает Мансуров. - Когда к нам приходят люди с направлением, психологически очень тяжело пребывать в ожидании, когда врач тебе объявит о тяжести болезни. Ведь большинство людей уверены, что любой рак — это всегда смертный приговор. Конечно, смертность от злокачественных заболеваний крайне высока, если рак обнаружили на поздней стадии. На ранних же стадиях более 90% случаев излечимы, и поддерживать комфортный, работоспособный уровень онкобольного можно годами.

«Зоолекари»

Со слов директора, больные онкологией очень уязвимы и ранимы, даже атмосфера в больнице может сыграть немаловажную роль в психологическом состоянии пациента. Руководство онкоцентра, желая повысить уровень обслуживания и создать уютную обстановку, добилось выделения средств со стороны областных властей на благоустройство и обновление больницы. Изучая опыт различных медицинских центров в своих поездках, где с успехом применяется особый медико-психологический комплекс, осуществляемый при помощи животных, Фуркат Сайдуллоевич решил последовать примеру передовых стран и внедрить в свою практику зоотерапию.

- Ещё во времена Гиппократа было известно, что животные благотворно влияют на душевное состояние человека, - рассказывает Фуркат Сайдуллоевич. - Этот метод лечения если не исцеляет от тяжелых недугов, то в любом случае приносит радость пациенту. Принимая во внимание восприимчивость онкобольных к различным вирусам и бактериям при взаимодействии с животными, мы выбрали в качестве «зоолекарей» пернатых. Были проведены консультации со всеми необходимыми специалистами на предмет соблюдения всех условий содержания птиц и исключения нежелательных последствий для больных.

Asia-Plus Фотография из Республиканского центра онкологических заболеваний в Душанбе. В Таджикистане зарегистрировано более одной тысячи детей больных раком.

Живой уголок, где живут канарейки, фазаны, голуби, попугаи, куропатки, стал местом, где больные с таким непростым заболеванием могут подпитываться энергией птиц и таким образом хоть на миг забыть о своей болезни и уйти от плохих мыслей.

- Я вижу, с какими эмоциями дети кормят и гладят голубей, весело наблюдают за попугаями, как взрослые подолгу стоят и слушают мелодичные трели, - отмечает Мансуров. - Я и сам после сложных проводимых операций, спускаюсь в наш зооуголок, чтоб отвлечься, снять напряжение и успокоить нервы. Наша главная цель – это исключить угнетающую обстановку и депрессию, создать психологический уют и комфорт для наших пациентов.

Волонтерское движение

Немаловажный вклад в помощь онкобольным, по словам директора центра, оказывает волонтерское движение «Хадяи мехр» (Дари добро). Чтоб поддержать детей в их борьбе с болезнью, волонтеры устраивают для них конкурсы и представления, организовывают дни рождения. Благодаря спонсорской поддержке, были капитально отремонтированы и частично оборудованы детские палаты, которые теперь стали уютными и комфортными, ежемесячно оплачивается химиотерапия для детей из малоимущих семей.

ИА Фергана Праздник, организованный группой «Хадяи мехр»

- Волонтеры давно уже стали своими в нашей больнице, - отмечает Мансуров. - Их ждут родители и дети, их помощи рады врачи и медсестры. Услышав о том, что мы хотим организовать зооуголок, ребята самые первые принесли нам голубей и попугаев.

Сейчас по всей территории онкоцентра можно наблюдать, как кипят ремонтные и строительные работы. В центре ждут высокопоставленных гостей.

Некогда мрачный внешний вид здания сменяется на уютный и приятный глазу по сочетанию цветов фасад. Во дворе больницы появится аллея «здоровья» с беседками и скамейками, оформленная цитатами и стихами таджикских мыслителей и ученых. Своеобразным символом надежды и средоточием духа здоровья станет скульптура Авиценны - выдающегося персидского ученого, философа, врача, главным делом жизни которого была медицина. Таджикский талантливый скульптор Давронджон Рахматов больше года трудился над тем, чтобы воссоздать до мелочей точный образ.

Лучевую терапию теперь можно принять в Худжанде

Еще одним важным нововведением не только онкоцентра, но и здравоохранения Согдийской области в целом, является открытие корпуса радиологии, в котором будет применяться лучевой метод лечения онкологических заболеваний. При финансовой поддержке международной организации МАГАТЭ и областных властей был оборудован новый корпус и закуплена передовая аппаратура. Ранее больные вынуждены были принимать лучевую терапию, выезжая в Душанбе, что создавало много трудностей и неудобств. Ведь главное – это вовремя оказанное лечение.

Доктор уверен, что все эти нововведения позволят больным не чувствовать себя в стенах больницы угнетенно, помогут уменьшить медицинский стресс, вызванный страхом и болью.

Торжественно открытие обновленного Центра онкологии запланировано 15 августа.

Если хотите узнать как зародилось волонтерское движение «Хадяи мехр» в Худжанде, которое сейчас объединяет 25 молодых добровольцев, вы можете прочесть интервью с основателем группы Парвизом Касымовым.

А совсем недавно группа молодых волонтеров Душанбе подарила красочные картины, нарисованные своими руками, отделению химиотерапии Республиканского онкоцентра. По их мнению, искусство поможет больным справиться со своим недугом.

Материал подготовлен в рамках проекта «Гражданские журналисты», который проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.