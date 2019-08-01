Туркменское государственное телевидение показало репортаж о том, как руководство страны, в том числе вице-премьеры и председатель Меджлиса проводят свой отдых в национальной туристической зоне «Аваза», выполняют физические упражнения.
Но в этот раз в коллективном занятии спортом не участвовал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который, как было объявлено ранее, также находится в отпуске, передает Азатлык.
Президент Туркменистана Гурбагулы Бердымухамедов 8 дней отсутствует в информационном поле страны.
Последний раз репортаж с участием главы государства, после его 9-дневного отсутствия, был показан 24 июля.
Тогда госинформагентство ТДХ сообщило, что несмотря на отпуск, который начался 15 июля, глава государства «демонстрирует неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время».
Отметим, что во время прошлого летнего отдыха, ТДХ детально описывало, чем занимается глава государства в отпуске, однако в этом году почти никакой информации о деятельности президента нет, пишет Хроники Туркменистана.
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