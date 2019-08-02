АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 АВГУСТА 2019 ГОДА

- С журналистами сегодня встретятся главы министерства иностранных дел, Агентства по статистике, министерства экономического развития и торговли, министерства финансов и Налогового комитета.

- Посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хефер-Виссинг завершает свою дипломатическую миссию в Таджикистане и в утреннем #КамбэкШоу на радио Asia-Plus c 9 до 10 утра он поделится своими впечатлениями о жизни в нашей стране, расскажет о самых интересных моментах своей работы и подведет итоги того, что было проделано за годы его пребывания у нас в республике.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 АВГУСТА

2006 - В селе Лангар джамоата Зонг Ишкашимского района ГБАО открылся приграничный рынок - четвертый по счету на таджикско-афганской границе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2АВГУСТА

1853 – Родился русский востоковед, исследователь Средней Азии Илья Пославский.

1907-1999 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Абдулхайр Касымов.

1944 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Майсара Дилдорова.

1950 – Родился доктор экономических наук Абдугаффор Рауфи.

1954 – Родилась Матлуба Ульджабаева председатель Правления Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 АВГУСТА 2019 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла (в районе Айваджа 33-35 тепла), днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, 21-26 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.