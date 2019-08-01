Под Минском прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Главы государств обменялись подарками: Лукашенко и его сын Николай вручили Мирзиееву панно, статуэтку зубра и белорусскую вышиванку, пишет Медуза.
Президент Узбекистана в свою очередь передал им статую Лукашенко-старшего в образе хоккеиста с клюшкой в руках. Разумеется, играющего под номером 1.
В живот статуи встроен специальный тайник. Там хранится фотография Николая Лукашенко, а под сердцем — гравировка с гербом Белоруссии. «Ну молодцы, здорово сделали», — прокомментировал подарок Лукашенко-старший.
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