В Узбекистане определили 23 категории женщин, которые склоны к совершению преступления: в их числе несовершеннолетние, молодые девушки до 30 лет, разведенные, матери-одиночки и временно безработные.

Как сообщает сайт узбекское информационное агентство Nuz.uz, склонных к совершению преступлений женщин определили в целях предотвращения преступности среди них.

Список подготовлен Главным управлением внутренних дел и Комитетом женщин, и одобрен хокимом узбекской столицы.

Список категорий, которые, по мнению Комитета женщин, составляют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:

1. Ранее осужденные

2. Виновные в совершении преступления

3. Находящиеся на испытательном сроке

4. Наркозависимые

5. Алкозависимые

6. Страдающие психическими расстройствами

7. Склонные к совершению преступлений

8. Долгое время отсутствующие

9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время

10. Нуждающиеся в духовной поддержке

11. Негативно влияющие на воспитание детей

12. Совершившие преступления аморального характера

13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье

14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел

15. Имеющие склонность к суициду

16. Семьи, близкие к разводу

17. Безработные женщины

- те, у кого есть специальность

- те, у кого нет специальности

18. Малообеспеченные

19. Временно проживающие в Ташкенте

20. Женщины, живущие без регистрации

21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством

22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)

23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.

Так, с 20 по 27 июля в 10 районах Ташкента прошли встречи соответствующих структур со специалистами из 508 махаллей, работающие с женщинами и «укрепляющие духовно-нравственные ценности семей».

Итогом данных мероприятий стало создание рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники оперативного штаба и сотрудники органов внутренних дел, а также специалисты по предупреждению преступности из Комитета женщин. Кроме того, представители махаллей и инспекторы профилактики в сходах граждан определили задачи для формирования картотеки по 23 категориям женщин, проживающих в каждом районе города.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.