С середины июня текущего года Узбекистан в разы снизил ставки страховые пошлины на въезд транспортных средств из Таджикистана на свою территорию.

Об этом «АП» сообщил источник в Таможенной службе при правительстве страны.

По данным источника, после принятия соответствующего постановления правительства Узбекистана, с 14 июня граждане Таджикистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию соседней республики примерно 15-20 сомони.

Ранее за проезд на легковом автомобиле в соседнюю республику у таджикистанцев взималась государственная страховая пошлина в размере около $52, что практически равнозначно с установленными ставками таджикской стороной.

Ожидается, что в ближайшее время правительство Таджикистана также снизит ставки для въезда автомашин узбекских граждан на свою территорию.

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