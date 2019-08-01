С середины июня текущего года Узбекистан в разы снизил ставки страховые пошлины на въезд транспортных средств из Таджикистана на свою территорию.

Об этом «АП» сообщил источник в Таможенной службе при правительстве страны.

09:58 16 мая, 2018

Для въезда узбекского автотранспорта Таджикистан ввел обязательную страховку

По данным источника, после принятия соответствующего постановления правительства Узбекистана, с 14 июня  граждане Таджикистана выплачивают за въезд на легковом автомобиле на территорию соседней республики примерно 15-20 сомони.

Ранее за проезд на легковом автомобиле в соседнюю республику у таджикистанцев взималась государственная страховая пошлина в размере около $52, что практически равнозначно с установленными ставками таджикской стороной.

Ожидается, что в ближайшее время правительство Таджикистана также снизит ставки для въезда автомашин узбекских граждан на свою территорию.

А в нашей инфографике о том, как добраться из Таджикистана в Бухару, Самарканд, Хиву или Ташкент, сколько это будет стоить и что посмотреть в этих городах. 

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.