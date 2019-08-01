Таможенная служба при правительстве Таджикистана ликвидировала свое управление внутренней безопасности в связи с бездействием.

После выявления противозаконных действий со стороны бывшего сотрудника таможенных органов Шахбоза Раджабзода, управление внутренней безопасности было полностью ликвидировано, сообщил начальник Таможенной службы Хуршед Каримзода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе.

На вопрос журналистов о том, как Шахбоз Раджабзода дослужился до звания подполковника за полтора лет работы в таможенных органах, Каримзода ответил, что уволенный теперь уже сотрудник был переведен в таможенное ведомство в августе или сентябре 2017 года из министерства труда, миграции и занятости населения республики, где он работал начальником одного их управлений.

«Вы знаете, что лицам, находящимся на государственной гражданской службе, присуждаются классные чины. Шахбоз Раджабзода имел в министерстве чин «советник государственной службы 1-ой степени», что равняется званию полковника таможенных органов. Однако, когда он был переведен в Таможенную службу, ему было присуждено звание майора», - сказал Каримзода.

Он подчеркнул, что очередное звание подполковника Раджабзода было присвоено президентом страны. Начальник Таможенной службы отметил, что президент по итогам успешной деятельности таможенных органов в 2018 год поощрил более 370 работников таможени, в частности около 170 человек получили очередные звания, среди которых и был Шахбоз Раджабзода.

По словам Каримзода, критика и уличение во лжи Раджабзода во время встречи с фискальными органами 10 мая были для него неожиданными.

«Раджабзода в тот же день был освобожден от занимаемой должности. Если бы мы знали, своевременно бы устранили эту проблему», - сказал глава Таможенной службы.

Он отметил, что не отрицает существование в деятельности таможенных органов недостатков, которые стараются исправить.

При этом, Каримзода подчеркнул, что президент, главным образом, был недоволен тем, что Раджабзода занимался коммерческой деятельностью и совершал множество поездок за границу.

«Раджабзода за время его деятельности в таможенных органах только 4 раза было предоставлено разрешение на поездки за границу: в связи с болезнью его матери, чтобы сопровождать ее, а также когда он сам во время аварии сломал себе руку», - сказал начальник Таможенной службы.

Он отметил, что позже соответствующими органами было выявлено, что количество заграничных поездок было намного больше.

«Мы не можем следить за каждым сотрудником, какое у них имущество. Мы видим то имущество, которое он декларирует», - сказал Каримзода.

Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода, отчитал и уличил во лжи.

Сюжет этого диалога показали по государственному телеканалу «Точикистон», далее видеозапись распространилась в социальных сетях и широко обсуждалась.

В сюжете президент приглашает таможенника к микрофону и спрашивает про его биографию и имущество. В частности, Эмомали Рахмон спросил у таможенника, сколько у того домов и машин, где он учился.

После ответов Раджабзода президент уличил его лжи и повторял: «Говори правду! У меня есть данные».

Эмомали Рахмон сообщил, что его исключили из университета за неуспеваемость, что он никому не подчиняется.

«Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше, чем волос на голове. В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?», - спросил его Эмомали Рахмон.

Президент поручил Шахбозу Раджабзода уволиться по собственному желанию, а также возвратить деньги, которые тот перевёл за рубеж.

«Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!», - заключил президент.

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