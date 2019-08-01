Совет улемов Исламского центра Таджикистана в ближайшую субботу, 3 августа, объявит дату празднования Иди Курбон (праздник жертвоприношения).

Об этом «АП» сообщили в Исламском центре Таджикистана.

По словам источника, по предварительным подсчетам дата празднования Иди Курбон в этом году приходится на воскресенье, 11 августа.

«3 августа ближе к полудню мы посредством СМИ объявим точную дату празднования Иди Курбон», - сказал источник.

Традиционно Иди Курбон начнется с праздничного намаза, который пройдет во всех соборных мечетях Таджикистана в утренние часы. После этого мусульмане по традиции посетят могилы родных, отправятся в гости к родственникам и знакомым.

Праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, который отмечается с 8-го по 10-й день месяца Зуль-Хиджжи мусульманского лунного календаря в период совершения паломничества в Мекку.

Согласно нормам закона страны «О праздничных днях», если официальный праздник с выходным днем будет совпадать с субботой или воскресеньем, следующий рабочий день также будет выходным.

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