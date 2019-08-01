«Распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что в Таджикистане в честь 25-й годовщины принятия Конституции республики будет объявлена амнистия, не соответствует действительности», - заявил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, согласно нормам Конституции республики объявление амнистии является исключительной прерогативой президента страны Эмомали Рахмона.

«Глава государства до объявления амнистии создает рабочую группу из числа руководства правоохранительных органов, Минюста, исполнительного аппарата главы государства, которой поручается подготовить законопроект «Об амнистии», но к сегодняшнему дню такая рабочая группа не создана», - отметил источник.

По его словам, сегодня уверенно сообщить о том, что в ноябре, в честь празднования 25-й годовщины Конституции Таджикистана в стране будет объявлена амнистия нельзя.

«Однако ближе к празднику, в середине октября глава государства может принять такое решение, но подчеркиваю, что это мои предположения», - заключил источник.

В Таджикистане амнистии традиционно объявляются в честь «круглых» дат основных государственных праздников. Так, в честь 20-летия конституции Таджикистана в 2014 году амнистия затронула 10 тысяч человек, а в честь 20-летия государственной независимости в 2011 году в стране была объявлена «золотая» амнистия, по которой были помилованы 15 тысяч человек.

Последняя, 15 амнистия, в Таджикистане была объявлена в честь 25-ой годовщины независимости Таджикистана в августе 2016 года. Тогда на свободу вышли или получили уменьшение срока наказания более 12 тысяч человек. Осужденных за особо тяжкие преступления та амнистия не затронула.

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