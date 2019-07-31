При поддержке Европейского союза (ЕС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в тесном сотрудничестве с Агентством по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды 31 июля в районе Турсунзаде была запущена Автоматическая агрометеорологическая станция пилотной агрометеорологической сети.

Пилотная агрометеорологическая сеть намерена внедрить новые подходы к сбору и анализу метеорологических данных для раннего предупреждения фермеров о климате, болезнях растений и прогнозировании урожайности.

Пилотная сеть состоит из трех автоматических агрометеорологических станций, которые ,будут установлены в трех разных регионах с определенным типом культур - виноградники в районе Турсунзаде, абрикосы в районе Канибадам Согдийской области и хлопок в районе Джалолиддин Балхи Хатлонской области.

Запуск станций в районах Джалолиддина Балхи и Канибадама, как ожидается, состоится 2 и 4 августа.

Применение агрометеорологии в сельском хозяйстве имеет важное значение, поскольку каждый аспект сельскохозяйственной деятельности зависит от погоды. Благодаря тщательному планированию и исследованиям агрометеорология помогает фермерам удовлетворить мировой спрос на продукты питания и другую сельскохозяйственную продукцию.

Непредсказуемые погодные условия, вызванные изменением климата и другими метеорологическими явлениями, увеличили потребность в точных данных о погоде.

“Делегация Европейского Союза тесно сотрудничает с ФАО и национальными партнерами для создания эффективной и устойчивой пилотной агрометеорологической системы в Таджикистане. После установки эта система призвана усилить сельскохозяйственное производство в Таджикистане, предоставляя упреждающие меры, которые будут препятствовать влиянию погодных условий, особенно засухи, на сельскохозяйственный сектор”, - подчеркнула посол ЕС в Таджикистане Мэрилин Джозефсон.

Она выразила надежду, что этот опыт будет реализоваться в других регионах Таджикистана в ближайшем будущем, чтобы расширить спектр агрометеорологических наблюдений и возможности сельскохозяйственного сектора.

Лица, принимающие решения в области сельского хозяйства, также могут извлечь выгоду из агрометеорологических применений, в том числе государственные должностные лица, стремящихся обеспечить адекватное планирование производства, поставки продовольствия, доступные цены на продукты питания для потребителей и достаточный сельскохозяйственный доход для фермеров, а также снизить воздействие сельскохозяйственной практики на окружающую среду.

“Пилотная агрометеорологическая сеть является важным элементом для правильного планирования, развития и управления сельскохозяйственной деятельностью в стране. Применяя данные о погоде и климате в целом, фермеры могут принимать надлежащие меры для обеспечения устойчивости управления своими фермерскими хозяйствами, повышения урожайности и производства более качественных урожаев”, - сказал представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.

Глубокие знания и тщательный мониторинг погодных условий имеют важное значение для управления планированием и операциями в сельском хозяйстве, такими как подготовка земель, борьба с вредителями и выбор сортов сельскохозяйственных культур, соответствующих местным условиям. Раннее предупреждение о погодных условиях имеет решающее значение для своевременного информирования о поддержке средств к существованию и программировании устойчивости.

“Благодаря необходимой информации принятие решений становится возможным. Отслеживая температуру и характер осадков, можно также прогнозировать суровые климатические явления, которые могут оказать серьезное воздействие на то, как растут растения, какие виды культур следует сажать и когда”, - добавил Гучгельдыев.

Европейский союз и ФАО работают вместе, чтобы поддержать соответствующие правительственные учреждения путем улучшения сбора, анализа и представления агрометеорологической информации с целью получения потока базовых данных, таких как осадки, температура и скорость ветра по всей стране.

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