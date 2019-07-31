В начале осени в Челябинске пройдет международный конкурс красоты на колясках среди представителей Казахстана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана и Таджикистана.

Таджикистан на этом конкурсе представит Шахзода Муминова. Она очень мечтала попасть на международный конкурс для лиц с ограниченными возможностями и представить Таджикистан.

Как Шахзоде удалось попасть на конкурс, чем она занимается и о чем мечтает, она рассказала в интервью «АП».

- Как Вам удалось попасть на этот Международный конкурс красоты на коляске в Челябинске?

- Насколько я знаю, омбудсмен города Челябинск отправил письмо нашему омбудсмену с информацией о том, что у них состоится конкурс. Наша страна ознакомилась с письмом и требованиями конкурса, которые в частности, заключались в умении танцевать и петь. Мне предложили участвовать и я согласилась.

- Какой танец вы исполните?

- Я исполню национальный танец в национальной одежде «Чакан». Когда я буду танцевать на заднем фоне будут показывать ролик про наш край. Кстати, чакан я либо закажу либо возьму у танцевальной группы «Падида».

- В каких еще конкурсах вы участвовали?

- Это мой первый конкурс на международном уровне.

- У Вас есть свой клуб танцев на колясках? Сколько людей сейчас ходят в ваш танцевальный клуб?

- Да, этот клуб был организован в рамках проекта, который поддержало посольство США в Таджикистане. Наша танцевальная группа действует под лозунгом «Поверь в себя и покажи другим». Сегодня группа состоится из 6 девушек с разной инвалидностью. Все мы танцуем в инвалидных колясках. Кроме шестерых постоянно танцующих девушек, к нам приходят еще 6-7 других, которые занимаются танцами, но не выступают. К сожалению, у некоторых родители против того, чтобы их дочки танцевали, против, чтобы из показывали по телевизору или в интернете. Используя момент, призываю девушек приходить к нам и танцевать – это полезно, это физиотерапия, это бодрость.

- Когда состоялось первое выступление вашего танцевального клуба?

- Первый раз мы выступили 16 ноября этого года на церемонии запуска первого агрегата Рогунской ГЭС. Также мы участвовали в концерте, который был организован возле театра оперы и балета Душанбе. После этого выступления девушки стали больше в себя верить и ценить себя. Среди нас были девушки которые из дома не выходили или не пользовались общественным транспортом, потому что стеснялись. А сейчас они очень активные и социальные. Они теперь гуляют в парках города и я очень рада за них. Мы поставили более 6 номеров танцев с хореографом Фирузой Абдували, и выступаем на разных мероприятиях. У нас есть номера, как в национальном стиле, так и в европейском. Наш клуб занимается в Государственной детской филармонии Таджикистана.

- Помимо танцев у вас еще есть основная работа в обществе инвалидов. Не трудно вам?

- Мне не трудно работать, так как я люблю свою работу и ценю. В течение пяти лет я работала в обществе инвалидов, как экономист. А с января нынешнего года я работаю, как проектный менеджер. В данный момент в проектах сама виду бухгалтерский учет. Кроме этого, пишем несколько социальных проектов для людей с инвалидностью.

Чего вы больше всего боитесь в жизни?

- Остаться одной.

- Что вы советуйте своим сверстникам?

- Любить и уважать себя. Никогда ни стоять на одном месте, не расстраиваться, если что-то не получилось в жизни. Каждая ошибка это опыт. Поэтому надо любить жизнь, себя и поставить цель и достигать ее. Отношение окружающих, особенно родителей, играет большую роль в жизни таких людей, как мы. Мы очень нуждаемся в их поддержке и заботе. Но от нас тоже очень много зависит. Мои мама и сестра меня очень поддерживают и всегда рядам. Мне было всего 1,5 года, когда погиб мой отец, но мама сделала все, чтобы я училась и в жизни была счастлива.

О чем мечтаете?

Мечтаю достичь всех своих целей и выйти замуж.

Справка: Шахзода Муминова родилась в 1993 году. Она закончила школу-интернат №4, после окончания которой поступила на факультет экономики и управления Национального университета. В данный момент работает в Общество инвалидов город Душанбе «Имконият».

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