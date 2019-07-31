Международный банк реконструкции и развития выделит $100 млн на реализацию рамочного проекта «Комплексное развитие средних городов» в Узбекистане.
Срок погашения займа – 30 лет, включая 5-летний льготный период. Вклад государства в проект составляет $24,12 млн в виде налоговых и таможенных льгот, а также покрытия расходов по переселению, сообщает CA-News.
Пироект будет реализовываться в городах – Янгиюль (Ташкентская область), Каган (Бухарская область) и Чартак (Наманганская область).
На период реализации проекта от таможенных платежей освобождаются ввозимые товары и транспортные средства, оборудование, технологии и материалы. Юридические лица-нерезиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, а физические лица-нерезиденты – от уплаты налога на доходы физических лиц.
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