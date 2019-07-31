Компания «МегаФон Таджикистан» обновила интернет-пакеты серии «М». Теперь при их подключении абонент получает безлимитный доступ к популярным мессенджерам. Кроме того, для желающих увеличить объем трафика открыто подключение дополнительных пакетов.
Количество безлимитных мессенджеров зависит от выбранного пакета серии «М». При подключении «М 1000» это Viber. В «М 2000» – Viber и WhatsApp. А на пакетах «М 3000» и выше к этим двум мессенджерам добавляется Telegram. Это позволит общаться с друзьями и близкими больше и чаще.
Еще одна приятная новость для интернет-пользователей – возможность подключать с серией «М» дополнительные разовые пакеты. Всего за 17 сомони доступен «Мегабайтбэк». К каждому пакету серии «М» прилагается определенный вариант «Мегабайтбэка», увеличивающий трафик в полтора раза. Так, для «М 1000» это будет 500 Мб, а для «М 10 000» – 5 000 Мб. Цена при увеличении трафика останется прежней. На всей линейке «М» также можно подключить за 30 сом. «Ночной безлимит» и качать без всяких ограничений по объему трафика и скорости с 00:00 по 06:59.
«Современный мир становится цифровым, и наши абоненты отвечают на это ростом популярности мобильного интернета. Наша задача – предоставить им больше возможностей для общения, развлечений, решения рабочих задач. Поэтому популярные пакеты серии «М» расширяют свой функционал: становятся бесплатными мессенджеры, абоненты могут легко управлять объемом трафика, самостоятельно подключая основные и разовые пакеты, например, через приложение «МегаФон Life». Уверен, эти нововведения понравятся нашим цифровым клиентам!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
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