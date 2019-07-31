В Ташкенте состоялось учредительное собрание общество дружбы "Узбекистан-Таджикистан", в котором приняли участие представители кабинета министров Узбекистана, активисты таджикских диаспор в соседнем государстве.

Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев был единогласно избран председателем общества дружбы «Узбекистан-Таджикистан», сообщил «АП» источник во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

На собрании было подчеркнуто о необходимости укрепления отношений двух государств посредством народной дипломатии – организации совместных проектов в сферах культуры, искусства, науки и образования.

Напомним, указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе прошлого года глава Минводхоза Узбекистана Шавкат Хамраев, "внесший за годы независимости весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и добрососедства, культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических связей, а также продвижения плодотворного всестороннего сотрудничества между двумя странами во благо таджикского и узбекского народов", был награжден орденом «Шараф» I степени.

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