АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Сегодня с журналистами встретятся руководители Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитета по языку и терминологии, ОАХК «Барки Точик».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ИЮЛЯ
1939 – Началось строительство Большого Ферганского канала.
2009 – Состоялась церемония официального запуска Сангтудинской ГЭС-1.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ИЮЛЯ
1914-1987 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Санавбар Бакаева.
1940 – Родился художник Валерий Манин.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.
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