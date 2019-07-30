МегаФон Таджикистан обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения многопрофильный госпиталь Хатлонского гарнизона, носящий название «Госпиталь дружбы Таджикистана и Индии». По просьбе своего корпоративного клиента оператор установил базовую станцию стандарта 4G/ LTE на его территории.

Госпиталь был построен при финансовой поддержке правительства Индии в кишлаке Механизатор джамоата Бустонкала района Кушониён. В современном медицинском учреждении сейчас работают более 70 иностранных врачей, которым регулярно требуется качественный доступ к индийским сайтам. Возможностей связи 3G для этого было недостаточно, поэтому клиент компании МегаФон Таджикистан сделал запрос на организацию 4G-доступа. После консультаций со специалистами оператора было решено запустить возле госпиталя «персональную» базовую станцию.

Новая станция обеспечивает покрытие всех строений, находящихся на территории заказчика, а также жилых домов и учреждений, находящихся поблизости – в частности, Президентского лицея. При этом скорость интернета для каждого пользователя достигает 60-70 Мбит/с, это один из лучших результатов в стране.

«Приятно, что индийские медики отдали предпочтение именно нашему интернету. Его высокое качество мы обеспечиваем разными способами. Некоторым корпоративным клиентам бывает достаточно изменения настроек сети или модернизации ранее установленного оборудования. Но в ряде районов необходимо принимать такие «радикальные» меры, как установка новой базовой станции в интересах клиентов. Для каждого из них мы найдем способ предоставить телеком-услуги такого качества, которое их полностью удовлетворяет», – комментирует директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.