Узбекский производитель бытовых товаров Artel совместно со своими таджикскими партнерами на данный момент проводит работы по установке технологической линии, сообщил министр промышленности Заробиддин Файзуллозода 30 июля на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что данному совестному предприятию предоставлено производственное здание на территории Душанбе, где и будет устанавливаться оборудование для производства продукции.
Министр отметил, что предприятие будет производить различные бытовые товары, такие как стиральная машина, пылесос и др.
При этом, министр сказал, что не владеет информацией о размере средств, которые инвесторы вложат в создании СП.
«Это частное предприятие, и вы должны понимать, что владельцы могут быть не заинтересованы в раскрытии подобного рода информации», - сказал он.
Файзуллозода отметил, что лично ознакомился с функционирующими в Узбекистане мощностями компании Artel.
«Эта очень активная компания с хорошим объемом производства», - заключил он.
Ранее сообщалось, что создаваемое в Душанбе таджикско-узбекское предприятие по производству бытовых товаров заработает в декабре этого года.
Ожидается, что здесь будут обеспечены работой более 200 человек.
Узбекская компания Artel считается одним из лидеров в производстве бытовой техники и электроники в Центральной Азии. Компания начала свою деятельность в 2011 году с производства газовых плит. В данный момент в ассортименте производимой продукции Artel имеется все, что нужно для дома. Artel выпускает более двадцати видов бытовой техники, среди которых кондиционеры, микроволновые печи, мини-печи, газовые и электрические плиты, телевизоры, холодильники, мобильные телефоны, встраиваемая техника, пылесосы, вытяжки, мелкая бытовая техника и т.д.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Слава Богу, все позади. Папа Осии впервые после ожога смог прогуляться с дочкой
Рустам Эмомали обеспокоен состоянием новых школ Душанбе
Комитет спорта: «У нас идеальное отношение к спортсменам, значит путевки будут»
Предприятия в Таджикистане больше закрывают, чем открывают
Дело «Умед-88» снова передадут в суд
В Душанбе задержали двух сотрудников милиции за убийство в ночном клубе VIP
Дильшод Назаров намерен выиграть олимпийскую путевку осенью этого года
В поисках 310 млн. сомони. Антикоррупция возбудила уголовное дело о хищении в «Агроинвестбанке»
В Верховном суде Таджикистана начался процесс по делу пресс-секретаря Погранслужбы ГКНБ
Что такое демократия, интернет и антивирус? Рустам Эмомали ищет специалистов в свой аппарат
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста