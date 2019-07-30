Мэр Душанбе Рустам Эмомали создал комиссию, которая проверит состояние недавно сданных в эксплуатацию школ.
Недовольство мэра вызвало то, что в некоторых общеобразовательных школах города, которые совсем недавно сдали в эксплуатацию, уже пришла в негодность часть мебели, некоторые учебные классы, лаборатории уже нуждаются в ремонте, территория школ находится в запущенном виде.
Рустам Эмомали своим решением образовал городскую комиссию по изучению состояния сданных недавно в эксплуатацию столичных школ.
Комиссию возглавил первый вице-мэр Душанбе Махмадсаид Зувайдзода, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.
«Комиссия каждые полгода будет проверять состояние новых школ города и письменно докладывать лично мэру Душанбе», - сообщил источник.
По итогам проверок комиссии в отношении директоров школ будут приняты мэры, вплоть до увольнения с занимаемой должности.
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