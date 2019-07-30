За первое полугодие 2019 года спортсмены Таджикистана завоевали 231 медаль на международных соревнованиях, 134 из них в олимпийских дисциплинах.

Об этом на пресс-конференции 30 июля сообщил председатель Комитета молодежи и спорта при правительстве РТ Ахтам Абдуллозода.

По словам главы комитета, количество медалей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 134 больше.

«Под этими цифрами лежит огромный труд таджикских спортсменов и их тренеров, - сказал Абдуллозода, - поэтому мы не можем закрывать глаза на успехи наших атлетов на международной арене».

По словам Абдуллозода, одним из главных вопросов комитет молодежи и спорта считает подготовку спортсменов к предстоящим олимпийским играм в Токио в 2020 году.

«Мы заключили соглашения с 5 федерациями, спортсмены которых имею большие шансы попасть на Олимпиаду,- заявил он. – Это федерации легкой атлетики, дзюдо, борьбы, бокса и гребли на байдарках и каноэ. В целях подготовки к ОИ-2020 и обеспечения участия в квалификационных соревнованиях выделили 4,5 млн сомони».

На вопрос о том, сколько олимпийских путевок могут завоевать спортсмены Таджикистана, председатель Комитета ответил, что прогнозировать не может, но «при таком идеальном отношении к спортсменам путевки обязательно будут».

Он привел пример с боксером Баходуром Усмоновым, который в этом году стал чемпионом Азии.

«Для его подготовки созданы все условия, все зависит от него», - сказал глава комитета.

По словам Абдуллозода, только на фармакологию потрачено свыше 150 тыс. сомони, чтобы таджикские спортсмены не имели проблем с требованиями допинг-контроля.

В первой половине 2019 года спорткомитет и НОК обеспечили участие 284 таджикских атлетов, в том числе 24 девушек в 65 престижных международных соревнованиях.

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