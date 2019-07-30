В Таджикистане в этом году заработали 146 новых предприятий и цехов, а приостановили свою деятельность более 180 таких мощностей.

В первой половине этого года в республике сдано в эксплуатацию 146 новых предприятий и цехов, которые обеспечили работой более 1,8 тысяч человек, сообщил министр промышленности и новых технологий РТ Заробиддин Файзуллозода 30 июля на пресс-конференции в Душанбе.

В частности, отметил он, 47 новых мощностей заработали в Душанбе, 34 – в Хатлонской области, 33 – в Согдийской области, 30 - в РРП, 2 в ГБАО.

Между тем, по словам министра, с начала года приостановили свою деятельность 181 предприятие и цехов, где работало около 2 тысяч человек.

Он подчеркнул, что причины, приведшие к приостановке этих мощностей, являются разными.

В частности, наряду с влиянием внешних факторов, Файзуллозода отметил нехватку сырья и оборотных средств, завершение срока лицензии, сезонность деятельности, износ технологического оборудования, неконкурентоспособность производимой продукции, изменение направления деятельности и имущественные споры.

«С другой стороны предприятия и цеха за последние годы создаются без изучения внутреннего внешнего рынка, в результате чего создающиеся мощности не могут реализовать производимую продукцию и сталкиваются с банкротством или же приостанавливают свою деятельность», - сказал министр.

Он отметил, что также существуют случаи, когда предприятия сдаются в аренду одним лицам на пару лет, а потом возвращаются и сдаются другим лицам. А в статистических отчетах после каждого возврата предприятие регистрируется как приостановившее свою деятельность.

Он подчеркнул, что некоторые предприятия, согласно анализам, приостанавливают свою работу в связи с налоговыми задолженностями.

В целом, по данным Минпрома, в республике в первой половине этого года зарегистрировано 2 тыс. 136 отчитывающихся промышленных предприятий (совместно с малыми предприятиями).

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