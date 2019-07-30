Олимпийский чемпион по метанию молота Дильшод Назаров намерен выиграть путевку на Олимпийские игры – 2020 в Токио осенью этого года.

Об этом 30 июля на пресс-конференции Комитета молодежи и спорта заявил сам спортсмен.

«С 27 сентября по 6 октября 2019 года в Катаре пройдет чемпионат мира по лёгкой атлетике, где можно завоевать лицензии на предстоящую Олимпиаду, - сказал он. – В настоящее время я усиленно веду подготовку к этим соревнованиям».

По мнению чемпиона Олимпийских Игр-2016, действующее трёхстороннее соглашение между комитетом, НОК и федерацией лёгкой атлетики РТ о подготовке спортсменов к олимпийским играм, идет на пользу всем спортсменам, которые ведут борьбу за олимпийские путевки.

В документе четко определены задачи каждой структуры по поддержке спортсменов, источники финансовых средств, обеспечение участия в сборах и международных турнирах.

Следует отметить, что в этом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла новые квалификационные правила, согласно которым попасть на Олимпиаду стало сложнее. Теперь процесс квалификации на Олимпиаду проходит по двум направлениям.

Чтобы участвовать в Олимпиаде-2020, спортсмену нужно выполнить квалификацию по времени (квалификационное окно), которое действует с 1 мая 2019 года до 29 июня 2020 года.

Второй путь к олимпиаде – отбор по рейтингу в конце квалификационного окна.

Кроме того, на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике также разыгрываются путевки. Дильшод Назаров намерен решить вопрос именно на этом чемпионате.

На чемпионате мира соревнования по метанию молота пройдут 1-2 октября в Дохе на стадионе «Халифа».

Дильшод Назаров заявил, что проблем с подготовкой к квалификационным соревнованиям у него нет.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.