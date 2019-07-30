Антикоррупционное ведомство Таджикистана в отношении некоторых ответственных лиц «Агроинвестбанка» и ряда юридических и физических лиц страны возбудило уголовное дело по статье 246 (хищение средств, выданных в качестве кредита).

Об этом сегодня, 30 июля сообщило руководство Агентства по госфинконтрою и борьбе с коррупцией страны на пресс-конференции.

Следствию предстоит выяснить, каким образом клиентам банка было выдано 310 миллионов сомони в качестве кредита, которые в итоге просто были похищены.

В антикоррупционном ведомстве страны заверили, что фамилии и имена фигурантов этого уголовного дело будут объявлены в начале будущего года.

«Мы только что возбудили уголовное дело, пока преждевременно называть подозреваемых в совершении этого преступления», - отметили на пресс-конференции.

Напомним, в начале 2016 года «Агроинвестбанк» наряду с некоторыми другими банками столкнулся с острой нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем систематически не справлялся с выполнением своих обязательств перед клиентами.

От неминуемого банкротства «Агроинвестбанк» был спасен правительством, которое в начале 2017 года предоставило банку финансовую поддержку в размере 1 млрд. 70 млн. сомони.

Однако даже при этой поддержке банку не удалось улучшить положение: за последний год неоднократно говорилось о возможности отзыва лицензии у него.

В начале февраля текущего года глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода сообщил, что «Агроинвестбанк» по состоянию на начало 2019 года должен физическим лицам 738 млн. сомони.

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