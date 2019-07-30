Военная коллегия Верховного суда Таджикистана 29 июля приступила к рассмотрению дела бывшего начальника пресс-центра погранслужбы ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева. Об этом «АП» сообщил источник в Верховном суде.

Он отметил, что процесс проходить за закрытыми дверями, так как уголовное дело находится под грифом «секретно».

«Уголовное дело рассматривает Военная коллегия Верховного суда. Он обвиняется в измене государству по статье 305 УК РТ. Поэтому процесс закрытый и никого туда не пускают. Адвокат тоже не имеет право разглашать подробности», - сообщил источник.

По словам источника, сколько продлится процесс - неизвестно.

Согласно Уголовному кодексу РТ, измена государству, тот есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, обороноспособности или внешней безопасности Республики Таджикистан, совершенная гражданином Республики Таджикистан, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Напомним, в конце апреля стало известно, что начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммад Улугходжаев арестован. Его обвиняли в разглашении государственной тайны.

Источник «АП» в правоохранительных органах Таджикистана сообщил, что его задержали сотрудники ГКНБ.

«Он якобы отправил секретную информацию по почте или мессенджеру. Насколько я знаю, продолжается проверка его переписки, а также пресс-релизов, которые он отправлял редакциям. Какую именно информацию и кому он передал, я не знаю», - сообщал тогда источник.

Тогда, вслед за арестом Улугходжаева глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».

В одной из пресс-служб правоохранительных органов «АП» тогда подтвердили получение такого письма от ГКНБ, а в двух других пресс-службах сообщили, что «они и без этого письма всегда согласуют информацию со своим руководством».

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