Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей покинули территорию Украины и вылетели в Турцию. Об этом сообщила «Украинская правда».

По информации издания, часть членов семьи Порошенко вылетели в Стамбул на прошлой неделе, другая часть и сам экс-президент улетели в минувшее воскресенье.

Сообщается, что бывший президент отправился на отдых. О соответствующих планах сам Порошенко говорил изданию 26 июля. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции.

Кроме того, перед отлетом, как утверждают собеседники издания, экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, бывший президент Украины и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

По данным издания, они добирались до места назначения двумя самолетами. Так, 28 июля бывший украинский лидер, сын Алексей и его жена Юлия, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания.

На другом самолете улетели жена Порошенко Марина, его дочери Евгения и Александра и сын Михаил. Они вылетели 23 июля из Киева и приземлились в Мюнхене.

В апреле сообщалось, что семья на тот момент главы государства тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Подставные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. До этого было известно, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

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