Для улучшения показателей социально-экономического развития государства всё ещё не в полной мере эффективно используются имеющиеся возможности и ресурсы, что отрицательно влияет на уровень выполнения планов и стратегических целей страны.

Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал на правительственном заседании по итогам первого полугодия 2019 года, которое прошло 29 июля.

По его словам, снижение объема инвестиций по сравнению с первым полугодием 2018 года на 8,3% на основной капитал, падение темпов роста общего торгового оборота на 5,2%, а внешней торговли на 6,9%, в том числе экспорта товаров на 7,2%, приводят к дополнительным угрозам, что будет отрицательно сказываться во второй половине 2019 года на выполнение намеченных показателей, сообщает пресс-служба главы государства.

Было отмечено, что валовой внутренний продукт в первой половине 2019 года составил 31270,0 миллиона сомони, а его реальный рост 7,5%, что на 0,3% больше по сравнению с этим периодом прошлого года.

Развитие внутреннего валового продукта в этот период было обеспечено за счёт увеличения объёма производства промышленной продукции в размере 12,5%, сельского хозяйства – 10,8%, торгового оборота – 9,4% и платного обслуживания - 0,9%.

Вместе с тем вложение средств в основной капитал снизилось на 8,6%, объём оборота внешней торговли в первом полугодии 2019 года по сравнению с этим периодом 2018 года увеличился на 3,8%, в том числе объём экспорта на 8,1% и импорта на 2,3%.

Уровень инфляции на продовольственном рынке в этот период составил 4,0%, доходная часть государственного бюджета в январе-июне 2019 года была выполнена на уровне 101,1%, в бюджет поступило 10531,5 миллиона сомони, что по сравнению с внутренним валовым продуктом составляет 33,7%.

Глава государства подчеркнул, что в первом полугодии 2019 года положительные тенденции развития в сферах экономики в основном были сохранены.

«Но качество развития обеспечения показателей перспективы и поставленных задач нас не может удовлетворить. Потому что игнорирование процессов, протекающих на мировых рынках, усиление региональной конкуренции в промышленном производстве, сравнительно слабый ход индустриализации страны, невыполнение отраслевых программ и программ социально-экономического развития областей, городов и районов и ряд других факторов становятся препятствием на пути ускоренного экономического развития, что вызывает крайнюю озабоченность», - сказал он.

Президент республики дал конкретные указания и поручения руководителям министерств и соответствующих ведомств и другим ответственным лицам сферы по качественному обеспечению выполнения госбюджета в 2019 году, вводу новых мощностей и налаживанию производства конкурентоспособной продукции с привлечением внутренних и зарубежных инвестиций, обеспечению ускоренного развития сферы промышленности с целью осуществления 4-й стратегической цели, решению важных задач сферы энергетики, особенно по сбору средств за продажу электроэнергии, предотвращению её технических потерь, установлению современных электрических счётчиков, ремонту и реконструкции линий электропередачи и подстанций в городах и районах страны, а также налаживанию эффективной деятельности в направлении производства и использования электроэнергии, увеличению площадей под повторный сев садов и виноградников, заготовке и качественной переработке сельхозпродукции и улучшению мелиоративного состояния земель.

Исполнительному аппарату Президента было поручено усилить контроль над ходом своевременного и качественного выполнения плана мероприятий в честь 30-летия независимости Таджикистана.

На заседании также были рассмотрены проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», «О представлении заключения Правительству Республики Таджикистан проекта Закона Республики Таджикистан «О культуре», которые были направлены на рассмотрение в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.

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