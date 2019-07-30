АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Сегодня с журналистами встретятся руководители министерства промышленности и новых технологий, Комитета по делам молодежи и спорта, Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

- В юношеском чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) состоятся матчи 4-го тура. В Душанбе на Центральном стадионе в 18:00 состоится встреча сборных команд Таджикистана и Ирана. В 20:30 – Туркменистан – Кыргызстан (Душанбе, Центральный стадион), 18:00 – Афганистан – Узбекистан (Гиссар, Центральный стадион)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮЛЯ

1940 – Вошел в строй Душанбинский мясокомбинат.

2018 - В результате проведения спецоперации была раскрыта группа людей, которые совершили наезд на туристов в Дангаре. Для их поимки был объявлен план «Перехват».

2018 - Террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за убийство туристов на себя

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮЛЯ

1913 – Родился советский художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Евдокия Носик.

1933-1999 – Родился академик Хабибулло Саидмуродов

1936 – Родился поэт, журналист Усмон Олим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.